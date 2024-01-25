رامي عباس يوجه رسالة لـ“محمد صلاح”: لا داعي للقلق

ياسر رشاد - القاهرة - وجه رامى عباس وكيل محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول رسالة تدعيم الى الفرعون، بعد سلسلة الانتقادات التى اثارها البعض بعد الاصابة التى لحقت به مؤخرًا رفقة منتخب مصر بمباراة غانا في أمم أفريقيا التى تقام حاليًا بكوت ديفوار.

وقال وكيل صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بمنصة “X”،:" حاول نفس الأفراد والمؤثرين الذين يشعرون بضعف في الركبتين عندما يصطدمون بمحمد شخصيا ويتوسلون للحصول على متابعة أو صور سيلفي الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد ببلده لقد فعلوا ذلك بحثا عن الشهرة والإعجابات.

وتابع:"أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى رخص وسخافة ذلك لقد أخذت أسماء الجميع في كلتا الحالتين".

واختتم:"الأهم من ذلك إلى الغالبية العظمى منكم الذين يدعمون محمد رسالتي إليك لا داعي للقلق لأن رمزك العالمي الذي ساعدت في إنشائه أكبر من أن يتم إسقاطه من قبل وسائل التواصل الاجتماعي لن يغير أي المؤثرين أي من ذلك".