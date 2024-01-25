زد يعلن انتقال محمد هيثم إلى الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن "زد أف سي"، انتقال نجم فريق الشباب محمد هيثم إلى النادي الأهلي، ليصبح أول ناشئ من "زد إف سي" ينتقل إلى صفوف القلعة الحمراء.

وسينضم المهاجم الشاب محمد هيثم إلى صفوف فريق الأهلي ، ليخوض معه المباريات المتبقية من بطولة الجمهورية، والمنافسة على لقب هداف البطولة، وسط آمال كبيرة بأن يصبح اللاعب هداف النادي الأهلي ومنتخب مصر في المستقبل لتميزه بمهارات فنية ومستوى بدني قوي.

واستطاع النادي الأهلي ضم نجم زد إف سي محمد هيثم، بعدما قدم اللاعب مستويات رائعة مع النادي خلال الفترة الماضية، بعد عودته من تجربة احتراف مع نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي قدم خلالها أداء مميز نال استحسان مدربيه.

وبدأ نجم زد إف سي محمد هيثم، مسيرته الكروية في أكاديمية ريال مدريد عندما كان عمره 7 سنوات واستمر فيها لمدة عامين ،كما التحق ايضاً بأكاديمية PSG في مصر وشارك مع الاكاديمية ببطولتين، حيث استطاع الفريق في المرة الأولى الحصول على المركز الرابع وتوج بالمركز الأول في المرة الثانية وهي المرة الأولى لاكاديمية بمصرالحصول على المركز الأول، وكان محمد هيثم اللاعب الحاصل على لقب "هداف البطولة" في المرتين .

وبعد فترة من التألق في أكاديميات عالمية، لعب محمد هيثم في صفوف نادي الزمالك لمدة 5 مواسم نجح خلالها في صدارة هدافي الفريق ومما ساعده على التتويج بلقب "هداف البطولة" على مدار الخمس سنوات، والفوز ايضاً بجائزة أفضل لاعب في دوري الناشئين عام 2018، كما انضم المهاجم القناص كما يلقبه زملاؤه إلى المنتخب الوطني ، واختير للمشاركة مع منتخب الناشئين مواليد 2006 بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، كما شارك مع المنتخب في كل البطولات خلال السنوات الماضية.