بيراميدز يعلن ضم مهاجم المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز اليوم الخميس، إتمام التعاقد مع مهاجم المصري البورسعيدي السابق مروان حمدي، ليصبح لاعباً في صفوف الفريق بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي ضم بيراميدز لللاعب صاحب الـ 27 عاماً، في ظل رغبة إدارة النادي في تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر خلال الفترة المقبلة، للمنافسة بقوة على كل البطولات التي يشارك فيها الفريق، مثل دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي وباقي المسابقات المختلفة.

وأنهى عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي إجراءات ضم اللاعب، ليبدأ المشاركة رفقة الفريق بداية من شهر يناير الجاري.

ولعب مروان حمدي للعديد من الأندية داخل الدوري المصري، أبرزها الزمالك ووادي دجلة ومصر المقاصة، وأخيراً فريق المصري البورسعيدي، قبل أن ينضم إلى بيراميدز بداية من يناير الجاري.

وارتدى مروان حمدي قميص المنتخب المصري في 12 مباراة، حيث تمكن من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وفي تصفيات كأس العالم.

وشارك مروان مع الفريق البورسعيدي قبل انتقاله إلى بيراميدز في 36 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع هدفاً واحداً.