السعودية وتايلاند إلى دور الـ16 من بطولة أمم آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت منذ قليل مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة ببطولة أمم آسيا 2024 بقطر، والتي تضم كلا من " السعودية، عمان، قرغيزستان وتايلاند".

وشهدت مباريات هذه المجموعة مباراتين، الأولى جمعت بين منتخبي السعودية وتايلاند، وانتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله المباراة الثانية في نفس المجموعة، والتي جمعت بين منتخب عمان ضد قيرغيزستان.

وبهذه النتيجة تمكن المنتخب السعودي، من الصعود إلى دور الـ16 بالبطولة، كمتصدر للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب تايلاند في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 5 نقاط.

ويلاقي المنتخب السعودي بذلك في دور الـ16 من البطولة منتخب كوريا الجنوبية، الذي تمكن من الصعود كوصيف للمجموعة الخامسة بالبطولة، فيما سيواجه منتخب تايلاند وصيف المجموعة الثانية منتخب أوزبكستان.