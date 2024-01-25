كأس آسيا.. عمان تودّع البطولة والسعودية تتصدر المجموعة

المنامة - ياسر ابراهيم - ودع منتخب عمان بطولة كأس آسيا 2023 من دور المجموعات، بعد تعادله مع نظيره منتخب قرغيزستان 1-1، الخميس، في اللقاء الذي أقيم على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في الجولة الثالثة والأخيرة، ليصبح رصيده نقطتين فقط خلف السعودية (7) وتايلاند (5).

وسجل محسن الغساني الهدف الأول لعمان في الدقيقة الثامنة وعدل جويل كوجو النتيجة لمنتخب بلاده في الدقيقة 80، ليخفق العمانيون في الخروج فائزين في المواجهة الأولى بين المنتخبين في تاريخ كأس آسيا، علماً بأنهما تقابلا في تصفيات كأس آسيا 2023 وتبادلا الفوز، في حين انتصرت قرغيزستان 1-0 في آخر مباراة بينهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

ونجح منتخب قرغيزستان في التسجيل بالنسخة الحالية، بعدما كان سجل 6 أهداف في أربع مباريات خلال مشاركته الأولى في النسخة الماضية من البطولة عام 2019.

ولم يحافظ منتخب عُمان على نظافة شباكه، وفي ذات الوقت نجح الفريق في التسجيل، بعدما كان أخفق في ذلك خلال 6 مباريات من أصل آخر 11 مباراة له في كأس آسيا قبل هذا اللقاء.

وفي لقاء آخر تعادل منتخب السعودية بدون أهداف أمام تايلاند في مباراة فضّل فيها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي كان قد ضمن التأهل في وقت سابق، إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين على غرار محمد كانو وعلي البليهي وآخرين.

وتحصّل منتخب السعودية على ركلة جزاء أهداها القائد سالم الدوسري في الدقيقة 12 لزميله عبد الله هادي رديف، لكنه فشل في ترجمتها لهدف، بمباراة شهدت حضور 38 ألف متفرج على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات المجموعة السادسة، في لقاء قاده الحكم كيم هي جون وألغى فيه أكثر من هدف.

ولعب الحارس سارانون أنوين دور البطل في هذه المواجهة، بعدما كان السبب في خروج المباراة بنتيجة التعادل، وذلك من خلال تصديه لـ7 تسديدات على مرماه، مع العلم أن مانشيني أقحم العديد من الأسماء منتصف الشوط الثاني وفي آخر المباراة، لكن الاستحواذ الذي بلغ 68% لم يكن كافياً لتحقيق الانتصار في هذا اللقاء.

العربي الجديد