الاتفاق السعودي يقترب من صفقة إسبانية

أقترب نادي الاتفاق السعودي بقيادة المدير الفني ستيفن جيرارد من حسم صفقة إسبانية في الميركاتو الشتوي الجاري.

يسعى نادي الاتفاق لضم صفقات عالمية جديدة في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو المتخصص في الانتقالات أن نادي الاتفاق السعودي يقترب من التعاقد مع الإسباني ألفارو ميدران.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن ميدران يرغب في الاستفادة من العروض التي وصلت له والانتقال إلى ناد جديد في دوري روشن السعودي.

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وأكدت الصحيفة أن إدارة التعاون لا تمانع بيع المدة المتبقية في عقد ميدران مقابل 20 مليون ريال.

وكانت إدارة التعاون قد تعاقدت مع ميدران لاعب ريال مدريد السابق، في 28 ديسمبر 2021، لمدة موسم ونصف الموسم، قادمًا من شيكاغو فاير الأمريكي.

ويمتلك ميدران مسيرة احترافية حافلة حيث لعب لأندية ريال مدريد، خيتافي، رايو فاليكانو، ريال مدريد كاستيا، وإيبار