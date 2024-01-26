الاهلي يعلن خضوع الشناوي لعمية جراحية ناجحة ومدة غيابه

أعلن النادي الاهلي مساء اليوم الخميس خضوع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول لإجراء عملية ناجحة في ألمانيا، محددًا مدة غيابه.

وتعرض الشناوي للإصابة في مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعات كأس أمم أفريقيا.

وجاءت إصابة الشناوي على مستوى الكتف، أثناء تسجيل الهدف الثاني لمنتخب الرأس الأخضر ضد مصر، فيما تم سفره إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

اقرأ أيضا.. تعليق ساخر من ميدو على تدريبات محمد صلاح في ليفربول

وأكد الموقع الرسمي للنادي الاهلي، أن الشناوي، حارس الفريق ومنتخب مصر، قد انتهى قبل ساعات من عملية المنظار التي خضع لها اليوم في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف.

وأضاف موقع الاهلي الرسمي: “الشناوي خضع لإجراء عملية جراحية في الكتف بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية”.

واختتم موقع الاهلي: “فترة غياب محمد الشناوي ستكون ثلاثة أشهر، يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على كافة المستويات”.