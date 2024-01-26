الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توضيح

أشادت جماهير كرة قدم بتقديم مدير المنتخب الوطني، ياسر سالم، تفاصيل غياب المهاجم علي مبخوت في المباريات التي خاضها «الأبيض» في كأس آسيا إلى الشارع الرياضي، وهو ما أسهم في رفع الضغط عن بقية لاعبي المنتخب.

صفقة

كشف مسؤول إداري بأحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه أن النادي أرجأ الإعلان عن صفقة تعاقده مع لاعب أجنبي، بعدما طلب الأخير أن تكون مدة العقد لموسمين، في حين يصر النادي على أن تكون مدة العقد موسماً واحداً فقط قابلاً للتمديد، وينتظر النادي رد اللاعب تمهيداً للإعلان عن الصفقة.

«آيزو»

شرع نادي دبا الرياضي الثقافي في إجراءات الحصول على شهادة المواصفات العالمية لنظام الإدارة المتكاملة (آيزو)، إذ بدأت الشركة المانحة للاعتماد المرحلة الثانية من عمليات التدقيق.