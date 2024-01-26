الامارات | 10 مشاهد لافتة في الدور الأول لـ «كأس إفريقيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم أول من أمس، الدور الأول من «كأس إفريقيا» المقامة حالياً في ضيافة ساحل العاج، وشهدت مباريات مرحلة المجموعات العديد من المشاهد اللافتة والمفاجآت التي عصفت بمنتخبات كبيرة، حيث ودّعت مبكراً منتخبات (الجزائر وتونس وغانا وزامبيا)، بينما ابتسمت البطولة لمنتخبات حديثة العهد بالحدث القاري، من بينها المنتخبان (ناميبيا وموريتانيا) اللذان تأهلا للمرحلة الاقصائية للمرة الأولى في تاريخهما.

للإطلاع على المشاهد الـ10 اللافتة في الدور الأول، يرجى الضغط على هذا الرابط.