الامارات | كأس دبي للتحدي 2024 تنطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، النسخة الافتتاحية من كأس دبي للتحدي 2024، والتي تسهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية لفعاليات كرة القدم، وتعزيز حضورها في أجندة دبي السنوية من الفعاليات الرياضية.

وتُقام الفعالية بالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وغالوب غلوبال، ويشارك فيها أربعة فرق، هي: ووهان ثري تاونز الصيني والأهلي السعودي والرجاء الرياضي المغربي والزمالك المصري.

وتستمر البطولة لمدة ثلاثة أيام في ملعب آل مكتوم في نادي النصر.

وتنطلق المباراة الافتتاحية عند السادسة من مساء اليوم بين فريق الزمالك، بطل الدوري المصري لـ14 مرة، وفريق الرجاء الرياضي، الفائز ثلاث مرات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والفائز بكأس المغرب ثماني مرات. ويواجه فريق ووهان ثري تاونز نظيره الأهلي السعودي في السادسة من مساء يوم غد.

ويبدأ اليوم الأخير من المنافسة يوم بعد غدٍ بمباراة تحديد المركز الثالث في الساعة الرابعة عصراً، وتليها المباراة النهائية عند الثامنة مساء.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم قبل انطلاق المنافسة في المقر الرئيس لمجلس دبي الرياضي، والذي حضره نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق واللاعب الحالي لفريق الأهلي السعودي، البرازيلي روبيرتو فيرمينو، رحب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بضيوف المؤتمر من ممثلي الأندية المشاركة، وممثلي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شركاء المجلس في النجاح وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية وأكثرها نجاحاً، وأسرة شركة النصر لكرة القدم مستضيفة الحدث. وقال: «أصبحت دبي وجهة مفضلة لأبرز الفرق العالمية التي تحضر سنوياً لإقامة المعسكرات التدريبية والمشاركة في بطولات من هذا النوع، والتي تهدف بدورها إلى تطوير كرة القدم، وتعزيز التعاون بين الأندية المحلية والعالمية، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الجماهير من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بأجواء المباريات الحماسية، وتشجيع فرقها من قلب الحدث، لاسيما أن دبي تحتضن أكثر من 200 جنسية نحرص أن نمنحها هذه الفرصة السنوية لمتابعة فرقها المفضلة». وأضاف: «بعد أن قدمت دبي الموسم الماضي، بطولة جمعت بين أقوى الأندية الأوروبية وهي: ليفربول أرسنال، وليون، وميلان، الذين أمتعوا جماهيرهم الكبيرة، يسعدنا أن نقدم هذه البطولة أربعة أندية رائدة من قارتي آسيا وإفريقيا يتمتع كل منهم بقاعدة جماهيرية عريضة منها ثلاثة أندية عربية، إضافة إلى أحد الأندية الصينية الكبيرة».

وأكّد حارب أن الخبرات التنظيمية التي تمتلكها دبي واستاد آل مكتوم في استضافة الفعاليات الرياضيات الكبرى، سيسهم في تعزيز نجاح هذه البطولة الرائعة والمرتقبة. بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تشكل الدورة الأولى من كأس دبي للتحدي 2024 لكرة القدم حدثاً بارزاً من شأنه ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية لإقامة أبرز الفعاليات».

وأضاف: «يشكل تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجية السياحة في دبي. وكلنا ثقة بأن هذه البطولة ستستقطب اهتماماً واسعاً في دول الأندية المشاركة، لاسيما أنها تضم أبرز الأندية فيها، فضلاً عن الإقبال الذي ستشهده المباريات من مشجعي تلك الفرق في الإمارات، كما ستترك كأس دبي للتحدي أثراً إيجابياً في القطاعات المرتبطة بالسياحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة».

بن طوق: الحدث يؤكد ريادة دبي

أشاد رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عبدالله سالم بن طوق، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لتنظيم هذا الحدث الذي يؤكد ريادة دبي، ويعزز مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات المختلفة ومن بينها الفعاليات الرياضية. وقال بن طوق: «يسرنا أن نستضيف هذه البطولة في استاد آل مكتوم الذي أصبح تحفة رياضية ومعمارية، وملتقى لأكبر الأندية العالمية، ووجهة تستقطب الجماهير العاشقة للرياضة». وأضاف: «جاهزون لاستقبال الآلاف من الجماهير من الدول العربية الشقيقة ومن الصين الصديقة، ولدينا الإمكانات والخبرات والتجارب التي ترتقي بفعاليات دبي إلى آفاق جديدة من التميز، وأن نوفر للجمهور الأجواء المطلوبة، للاستمتاع بالمباريات، ونحن على ثقة بأن الفرق المشاركة ستقدم الأداء الذي يتناسب مع عراقتها وجماهيريتها الكبيرة، وأن تجعل من الحدث تجربة ممتعة للجميع».