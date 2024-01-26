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الامارات | العين تستضيف المرحلة الثالثة من «تحدي باها أبوظبي»

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العين - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة من «تحدي باها أبوظبي» في منطقة العين بالقرب من مطار العين الدولي، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (EMSO). وتقام المرحلة الثالثة للتحدي، بمشاركة فئات السيارات والدراجات النارية والكواد والباجيز، ويضم التحدي المجتمعي نخبة من المتسابقين من جميع أنحاء العالم، خصوصاً من دول .

ويركز التحدي على تطوير المواهب، كما يوفر منصة لجميع أفراد المجتمع للمشاركة، مع إمكانية الفوز بجوائز مالية تساعدهم في الاستمرار والتطور في هذه ، كما يلعب التحدي دوراً مهماً في صقل مهارات المواهب، وإعدادهم للمشاركة في المحافل الدولية.

ويضم الموسم الأول من تحدي باها أبوظبي أربع مراحل، الأولى أقيمت في تلال سويحان في أكتوبر الماضي، والثانية في ليوا في ديسمبر، فيما ستقام الثالثة في العين، وأخيراً المرحلة الرابعة ستقام يوم 17 فبراير المقبل في تلال سويحان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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