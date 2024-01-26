الامارات | آلان: استمتع باللعب مع الوحدة.. وأشتاق لـ «غوديسون بارك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب وسط فريق الوحدة، البرازيلي آلان ماركيز، أنه يشعر بالاستمتاع باللعب لـ«العنابي»، وأن لديه المزيد من الوقت الذي يمكنه قضاؤه بجوار عائلته، وأن الإمارات بلد رائع، والأندية تضم كثيراً من اللاعبين الجيدين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يشتاق لأجواء استاد غوديسون بارك، معقل فريقه السابق إيفرتون الإنجليزي.

وقال ماركيز في مقابلة مع الموقع الرسمي لنادي إيفرتون، أول من أمس: «الوضع لطيف للغاية هنا (في الوحدة)، لدي المزيد من الوقت مع عائلتي، وأنا قادر على أن أكون إلى جوار أطفالي أكثر. الدوري جيد، ويوجد فيه الكثير من اللاعبين الجيدين، والإمارات بلد رائع، لايزال بإمكاني الاستمتاع بخوض مباريات قوية».

وأوضح ماركيز أن مغادرته لصفوف إيفرتون، والانضمام لنادي الوحدة، كانت خطوة مفاجئة وصعبة بالنسبة له، وقال: «كنا قد ضمنا البقاء عندما فزنا على كريستال بالاس، وعقب المباراة أخبرني المدرب بأنني مهم في الفريق، وأنه يريد مني البقاء، هذا الحديث جعلني أشعر بسعادة غامرة، لأن خطتي كانت للبقاء، وأن أكون مهماً». وأضاف: «بعد العودة من الإجازة، وقبل أسبوع واحد من إغلاق سوق الانتقالات، تغيرت الأمور، وهو أمر ممكن في كرة القدم، ويمكن أن يحدث، لكن بالنسبة لي، كانت تلك اللحظة سيئة للغاية، لأني كنت أرغب في البقاء في إيفرتون، والمنافسة على مقعدي في التشكيلة، وأن أكون جزءاً من مستقبل أفضل في النادي. أنا سعيد الآن، ولكن لايزال لدي شعور دائم بالإحباط، لأنني لم أتمكن من إظهار كل إمكاناتي في إيفرتون». وواصل: «لدي ذكريات رائعة، كل أفراد عائلتي لديهم ذكريات رائعة، وربما بسبب ذلك، بكينا كثيراً عندما اضطررنا إلى المغادرة، لقد أحبها ابني الأكبر وابنتي كذلك، لقد أحبوا المدرسة، وكوّنوا صداقات رائعة، وأحبوا بشكل عام العيش في إنجلترا، لقد كانوا حزينين للغاية، في عالم كرة القدم لسوء الحظ لا يوجد خيار آخر سوى الذهاب في تحدٍ جديد».

وواصل لاعب الوحدة: «لايزال أطفالي يحتفظون بقمصان إيفرتون الخاصة بهم، ويرتدونها عندما يلعبون كرة القدم داخل المنزل، إنه شعور جميل دائماً أن أراهم يفعلون ذلك، لأن لدي في إيفرتون الكثير من الأصدقاء الجيدين والذكريات، وهذا يعيد الأمر إلى ذهني في كل مرة». وأكد ماركيز أنه يرغب في العودة يوماً ما إلى إنجلترا للاستمتاع بأجواء استاد «غوديسون بارك»، لكن كمشجع. وقال: «أود أيضاً زيارة الملعب الجديد، الذي يبدو رائعاً، سأذهب بالتأكيد يوماً ما، لا أعرف بالضبط متى، لكن بالتأكيد سأعود وأعيشها كشخص منتمٍ لهذا النادي».