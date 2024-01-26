الامارات | محمد صلاح يرد على منتقديه: بحب مصر وشعبها.. حاولوا أكثر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد منتخب مصر، محمد صلاح، أنه يسابق الزمن للتعافي من الإصابة، والعودة لمنتخب بلاده الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية، بعدما عاد لإنجلترا للخضوع للتأهيل مع ناديه ليفربول.

غادر هداف الجيل الحالي لمنتخب مصر لإصابة في الشوط الأول، خلال التعادل 2-2 مع غانا في دور المجموعات للبطولة المقامة في كوت ديفوار.

وقال صلاح عبر إنستغرام: "بدأت بالأمس برنامج العلاج والتأهيل، وسأقوم ببذل جهد مضاعف، لكي أكون جاهزاً في أقرب وقت، وأعود للمنتخب كما كان متفقاً عليه من البداية.

وأضاف صلاح الذي أرفق صورة له من مباراة مصر وروسيا في كأس العالم 2018، حينما شارك وهو لم يتعافى بشكل كامل من إصابة في الكتف: "لا زلت بحب مصر، وأحب شعبها، حاولوا أكتر".

وغاب صلاح عن تعادل مصر 2-2 مع الرأس الأخضر، إذ ضمنت بلاده التأهل لدور الـ16 بالبطولة، وتواجه الكونغو الديمقراطية الأحد المقبل.

وكان ليفربول أعلن في بيان الإثنين الماضي، أن صلاح سيعود إلى مقر تدريبات النادي لبدء برنامج تأهيلي مكثف فور وصوله.