تشكيل توتنهام المتوقع لمباراة مانشستر سيتي..فيرنر في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض توتنهام مباراته اليوم الجمعة ضد مانشستر سيتي، في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على استاد توتنهام هوتسبر.



يأمل توتنهام في تحقيق الفوز للعبور من الدور المقبل، للمنافسة على كأس إنجلترا، وتحقيق لقب بعد غياب طويل عن آخر مرة توج فيها السبيرز ببطولة.

فيما يرغب مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار من أجل العبور إلى الدور المقبل، كأس إنجلترا، بعد انتصاره على هدرسفيلد تاون في الدور الثالث بخماسية نظيفة.

يفقد توتنهام سون هيونج مين للمشاركة مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية في كأس آسيا والتي تستضيفها قطر، فيما يعاني إندرسون من إصابة تعرض لها في المباراة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد.

يدخل مانشستر سيتي المباراة وقد يستعيد نجمه النرويجي إرلينج هالاند مهاجم السيتي، وحقق الفريق السماوي الانتصار في 6 مباريات متتالية، ونجح في حصد كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه.



تشكيل توتنهام ضد مانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: فيكاريو

في الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي

في الوسط: ديلان كولوفسكي، رودريجو بيتاكور، أوليفار سكيب

في الهجوم: جونسون، ريتشاليسون، تيمو فيرنر



موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام:

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام تبدأ في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

