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عاجل .. وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هشام العامري شقيق العامري فاروق  نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وفاة الأخير صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكتب شقيق العامري على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة أنعي أخي الغالي: الشريف/العامري فاروق العامري، وزير الأسبق ونائب رئيس النادي الأهلي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب او حساب او عتاب”.

وأضاف  : “ أن صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر، جاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة ”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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