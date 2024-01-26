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الزمالك ينعى العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

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ياسر رشاد - القاهرة - توفى بعد معاناه مع المرض

الجمعة 26/يناير/2024 - 01:47 م 1/26/2024 1:47:23 PM
العامري فاروق

ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، السيد العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، ووزير الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد تاريخ حافل من العمل في المجالات الإدارية والرياضية.

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ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة النادي الأهلي، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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