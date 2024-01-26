رسميًا.. كلوب يعلن رحيله عن ليفربول نهاية الموسم

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح رحيله بشكل رسمي عن قلعة “الأنفيلد” نهاية الموسم الحالي 2023/2024.

وأخطر كلوب قراره بالاستقالة من منصبه كمدير فني لـ ليفربول نهاية الموسم بعدما أوضح ملاك النادي برغبته في ترك منصبه وذلك في الصيف المقبل.

وقال كلوب في تصريحات صحفية اليوم الجمعة ” “سأترك النادي في نهاية الموسم وأستطيع أن أفهم أن هذه صدمة للكثير من الناس في هذه اللحظة”.

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وتابع” يأتي ذلك عندما تسمعونها للمرة الأولى، لكن من الواضح أنني أستطيع تفسيرها، أو على الأقل محاولة شرحها”.

وأضاف في تصريحاته ” أحب كل شيء في هذا النادي، أحب كل شيء في المدينة، أحب كل شيء في مشجعينا، أحب الفريق، أحب الموظفين، لكن استمراري في اتخاذ هذا القرار يظهر لك أنني مقتنع بأنه هو القرار الذي يجب أن أتخذه”.

وشدد كلوب على طاقته بدأت في النفاذ مشيرًا إلى أنه ليس لديه مشكلة في الوقت الحالي ولكن كان سيضطر للإعلان عن هذا القرار في وقت ما.

وأكمل “أعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مرارًا وتكرارًا، بعد السنوات التي قضيناها معًا وبعد كل الوقت الذي قضيناه معًا وبعد كل الأشياء التي مررنا بها معًا، زاد احترامك وزاد الحب لك وأقل ما أدين لك به هو الحقيقة، وهذه هي الحقيقة، هذا كل شيء”.

واستمر كلوب في حديثه لقد أخبرت النادي بالفعل في نوفمبر، يجب أن أشرح قليلاً أن الوظيفة التي أقوم بها ربما يراها الناس من الخارج، فأنا على خط التماس وفي الدورات التدريبية وأشياء من هذا القبيل، ولكن غالبية الأشياء تحدث حول هذا النوع من الأشياء”.