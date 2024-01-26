أول قرار من النادي الاهلي بعد وفاة العامري فاروق

إتخذ مجلس إدارة النادي الاهلي قرارًا عاجلًا عقب وفاة العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكان العامري فاروق الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة يعاني من نزيف بالمخ له، قبل الإعلان عن نبأ وفاته داخل إحدى المستشفيات.

وأعلن النادي الاهلي الحداد لمدة ثلاثة أيام في أول قرار رسمي له بعد رحيل نائب رئيس مجلس الإدارة العامري فاروق.

اقرأ أيضا.. علي معلول يوضح حقيقة اعتزاله دوليًا مع منتخب تونس

وفي سياق آخر فتتواجد بعثة النادي الاهلي في دولة الإمارات لإقامة معسكر إعدادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لملاقاة نظيره حتا الإماراتي وديا والمقرر لها الخامسة بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت القاهرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب المباراة مباشرة.