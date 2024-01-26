النادي الأهلي يعلن الحداد ثلاثة أيام على العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي الحداد لمدة 3 أيام، على وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي ووزير الشباب والرياضة الأسبق، اليوم الجمعة 26 يناير 2024.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التغريدات "إكس": "أعلن مجلس إدارة النادي الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية قبل قليل، وتقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الرياضة المصرية بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وتوفي اليوم الجمعة 26 يناير 2024، العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الرياضة المصري الأسبق، عقب إصابته بنزيف في المخ.

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