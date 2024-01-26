مَن هو بديل العامري فاروق في مجلس إدارة الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - توفى العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

ويعود مرض العامري فاروق إلى شهر أكتوبر الماضي، بعدما سقط مغشيا عليه داخل النادي وتعرض لنزيف حاد في المخ ودخل في غيبوبة، لحين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقام النادي الأهلي وجميع أعضاء مجلس الإدارة، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي ونادي الزمالك بنعي وفاة العامري فاروق.

بديل العامري فاروق في مجلس إدارة الأهلي

وعقب انتهاء مجلس إدارة النادي الأهلي من مراسم الدفن وتلقي واجب العزاء، سوف يتطرق النادي لشغل منصب نائب الرئيس في الفترة المقبلة بما ينص عليه القانون.

وسيعود النادي الأهلي لاستكمال مجلس الإدارة، ووجود نائب رئيس جديد، إلى اللوائح، حيث تنص على خوض انتخابات على هذا المنصب فقط.

ومن المنتظر أن يقوم النادي الأهلي بالدعوة لانتخابات جديدة على منصب نائب الرئيس فقط، على أن يشغل هذا المنصب أحد الأعضاء الحاليين لحين انتخاب شخص جديد.

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