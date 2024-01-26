نادي الترسانة ينعى العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نعى نادي الترسانة الرياضي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، الذي وافته المنية اليوم الجمعة 26 يناير 2024.

وكتب الترسانة عبر حسابه: "ينعى نادي الترسانة الرياضي برئاسة النائب طارق سعيد حسانين والسادة أعضاء هيئة المكتب والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد اللواء مدير عام النادي والسادة مديري الإدارات وجميع الموظفين والعاملين بالنادي، العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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