تأكيد إيقاف روبياليس ثلاثة أعوام بسبب تقبيله هيرموسو

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة العقوبة الصادرة بحق الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لويس روبياليس بالإيقاف لمدة ثلاثة أعوام عن أي نشاط كروي، على خلفية تقبيله لاعبة المنتخب الوطني جيني هيرموسو عقب إحراز كأس العالم للسيدات، وذلك بعدما رفض الاستئناف المقدم من قبله.

وقالت الهيئة الكروية العليا في بيان إن "لجنة الاستئناف مقتنعة بشكل مريح بأن السيد روبياليس تصرف بطريقة تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في قانون الانضباط الخاص بفيفا".

وقرر "فيفا" في أواخر تشرين الأول/أكتوبر إيقاف روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة ثلاثة أعوام على خلفية فضيحة القبلة الشهيرة لبطلة العالم هيرموسو لأنه "انتهك المادة 13 من قانون فيفا التأديبي".

وأعطى الاتحاد الدولي روبياليس "عشرة أيام ليتقدم بطلب للحصول على قرار معلَّل (...) مع العلم أن القرار خاضع لإمكانية الاستئناف" أمام لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي، وفق ما أفاد حينها.

وقدّم روبياليس استقالته في أيلول/سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أسابيع من فضيحة تقبيل هيرموسو بالقوة على شفتيها، إثر فوز إسبانيا على انكلترا في سيدني في 20 آب/أغسطس، رغم أنّه صرّح في ما بعد انها حصلت "بالتراضي".

وسرعان ما رد روبياليس الذي واجه انتقادات واسعة واتُهم بـ"الاعتداء الجنسي" من قبل محكمة إسبانية وتم منعه من الاقتراب من اللاعبة لمسافة 200 متر، على قرار "فيفا" بالقول أنه سيستأنف.

وكتب روبياليس على موقع "أكس" (تويتر سابقاً) "أعلِن منذ الآن أني سأستأنف... سأذهب الى حد رفع القضية الى أعلى محكمة لضمان تحقيق العدالة وظهور الحقيقة".

وكان "فيفا" أوقف روبياليس في 26 آب/أغسطس عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 90 يوماً وفتح تحقيقاً بحقه.

واقترح قاض إسباني الخميس محاكمة روبياليس بتهمتي الاعتداء الجنسي والإكراه.