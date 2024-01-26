مجلس إدارة الزمالك يساند فريق الكره فى مقصورة ال مكتوم

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مقصورة ستاد آل مكتوم تواجد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

ويتواجد كل من أحمد خالد حسانين عضو المجلس ورئيس البعثة في الإمارات، و الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم ومحمد طارق عضوي مجلس إدارة النادي.

ويتقدم الزمالك على الرجاء في الشوط الأول بهدفين نظيفين احرزهما محمود حمدي الونش وشيكابالا

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع :مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر وعمر جابر وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي .