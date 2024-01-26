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ميسي في الرياض لـ "رقصة أخيرة" مع رونالدو

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: وصل النجم الأرجنتيني ليونيل إلى العاصمة الرياض اليوم الجمعة، على رأس بعثة فريقه انتر ميامي الأميركي، في بطولة "كأس موسم الرياض".

وتترقب الجماهير تلك المواجهة المثيرة بين انتر ميامي بقيادة ميسي ونظيره النصر السعودي بقيادة ، في لقاء "الرقصة الأخيرة".

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، قد أعلن في 21 نوفمبر الماضي عن المواجهة التاريخية بين رونالدو وميسي.

إلى جانب انتر ميامي الأرجنتيني والنصر السعودي، يشارك في البطولة فريق الهلال السعودي، وتقام على ملعب كينغدوم أرينا بالرياض.

وسبق أن جمعت الملاعب السعودية مواجهة بين ميسي وكريستيانو حين التقيا وجهًا لوجه في مباراة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم فريقي النصر والهلال.

تجري المباراة الأولى في البطولة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري بين الهلال وإنتر ميامي، فيما يشهد الأول من فبراير المباراة المنتظرة بين إنتر ميامي والنصر السعودي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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