اخبار الرياضه

الامارات | "بيروت" وأهلي طرابلس إلى نصف نهائي "سلة دبي"

0 نشر
جوني جبور – دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "بيروت" وأهلي طرابلس إلى نصف نهائي "سلة دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع فريق بيروت اللبناني، حداً لطموحات المنتخب التونسي في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب فوزه عليه اليوم بنتيجة (88-82)، في ربع النهائي ضمن البطولة المقامة في صالة نادي النصر بدبي. وحجز بيروت أولى بطاقات دور الأربعة.

وفرط المنتخب التونسي بفرصة انهاء الربع الأول متقدماً بفارق 10 نقاط وبنتيجة (22-12)، بعد أن استطاع بيروت فرض التعادل مع انتهاء الشوط الأول (42-42) بنيل الفريق اللبناني الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (30-20). وأنهى بيروت الربع الثالث لصالحه بفارق نقطتين (20-18)، ثم الربع الرابع (26-22)، والفوز بالمباراة.

وتأهل إلى نصف النهائي أيضا، أهلي طرابلس الذي حسم "القمة الليبية" مع مواطنه أهلي بنغازي بنتيجة (88-67). ولم يجد أهلي طرابلس صعوبة في تجاوز عقبة مواطنه، بعد أن أحكم لاعبي فريق العاصمة الليبية، قبضتهم على نتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع بواقع (22-18 و23-14 و25-17)، فيما اكتفى أهلي بنغازي بالتعادل في الربع الثالث (18-18).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا