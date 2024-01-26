الزمالك والرجاء الى ركلات الترجيح بعد التعادل

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك مع نظيره الرجاء المغربي، بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات بطولة دبي الودية.

سجل محمود الونش هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 2، واضاف محمود شيكابالا الهدف الثاني فى الدقيقة 6.

واحرز يسرس بورزق الهدف الاول لفريق الرجاء المغربي في الدقيقة 67، وأدرك التعادل اللاعب نوفل الزرهوني في الدقيقة 89 من عمر المباراة لتنتهي بنتيجة هدفين لكل فريق.

ولعب الزمالك بتشكيل كالتالى..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع:مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وعمر جابر وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي.