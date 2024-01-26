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تأهل المصري والجونة لربع نهائي كأس الرابطة المصرية

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المصري البورسعيدي - الدوري المصري

المصري البورسعيدي -

حسم فريقي المصري البورسعيدي والجونة تأهلهما رسميًا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية بشكل رسمي.

وتغلب المصري البورسعيدي، على الجونة بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأخيرة من مجموعات كأس الرابطة، ليتأهل لربع النهائي البطولة.

سجل ثنائية المصري محمد الشامي وميدو جابر في الدقيقتين 40 و45، فيما جاء هدف الجونة الوحيد عن طريق محمد الصباحي في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

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وفي المباراة الثانية، نجح البنك الأهلي في الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، عن طريق إبراهيم حسن، في الدقيقة 96، ليغادر الفريقين البطولة.

وأصبح ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة كالآتي:

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط.

2- الجونة 4 نقاط

3- البنك الأهلي 4 نقاط.

4- المقاولون العرب نقطتين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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