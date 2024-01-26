تأهل المصري والجونة لربع نهائي كأس الرابطة المصرية

حسم فريقي المصري البورسعيدي والجونة تأهلهما رسميًا، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية بشكل رسمي.

وتغلب المصري البورسعيدي، على الجونة بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأخيرة من مجموعات كأس الرابطة، ليتأهل لربع النهائي البطولة.

سجل ثنائية المصري محمد الشامي وميدو جابر في الدقيقتين 40 و45، فيما جاء هدف الجونة الوحيد عن طريق محمد الصباحي في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

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وفي المباراة الثانية، نجح البنك الأهلي في الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد، عن طريق إبراهيم حسن، في الدقيقة 96، ليغادر الفريقين البطولة.

وأصبح ترتيب المجموعة بعد الجولة الثالثة كالآتي:

1- المصري البورسعيدي 7 نقاط.

2- الجونة 4 نقاط

3- البنك الأهلي 4 نقاط.

4- المقاولون العرب نقطتين.