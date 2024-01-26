بهدف موديست.. الاهلي يتعادل ودياً أمام حتا الإماراتي

حسم التعادل مباراة الاهلي ضد حتا الإماراتي في ثاني مباريات المارد الأحمر الودية بمعسكر الإمارات الذي يخوضه الفريق استعداداً للنصف الثاني من الموسم.

انتهت مباراة الاهلي ضد حتا الإماراتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أفتتح جمال معروف التسجيل في اللقاء لصالح الفريق الإماراتين ونجح أنتوني موديست في معادلة النتيجة لصالح المارد الأحمر.

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كما شهدت المباراة إهدار الفرنسي أنتوني موديست ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر.

تضم قائمة الاهلي المشاركة في معسكر الإمارات كل من:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال.

الدفاع: رامي ربيعة وإبراهيم عبدالحكيم ومعتز محمد وأحمد عابدين وعبدالجواد جودة ويوسف عبد الحفيظ وإسلام عبدالله ومازن أسامة.

الوسط: أكرم توفيق وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد طعيمة ومصطفي أبو الخير وفارس خالد وحسين الشحات وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي “كريستو”.

الهجوم: أنتوني موديست ووسام أبو علي.