منتخب مصر يتلقى دفعة قوية تخص محمد صلاح قبل ثمن نهائي كأس أفريقيا

كشف تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الجمعة، تطورات إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر، وموعد عودته من جديد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام غانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

وسافر محمد صلاح بعد ذلك إلى ليفربول لتلقي العلاج، على أن يعود إلى معسكر منتخب مصر حال وصوله إلى الأدوار الإقصائية.

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وأشارت صحيفة “ليفربول إيكو” أن محمد صلاح بعد يومًا واحدًا فقط من التأهيل، اقترب موعد عودته من جديد للمشاركة في المباريات مع منتخب مصر.

وأوضحت أن من المحتمل عودة محمد صلاح في الدور ربع النهائي ونصف النهائي من كأس أمم أفريقيا 2023، بعدما اقترب موعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية التي أصيب بها.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره الكونغو الديموقراطية، تمام العاشرة مساء الأحد المقبل، في لقاء لحساب دور ثمن النهائي بكأس أمم أفريقيا، والذي يسعى خلاله الفراعنة لخطف تذكرة العبور لربع نهائي البطولة القارية.