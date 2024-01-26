الامارات | المنتخب يؤدي تدريبه الرئيسي غداً استعدادا لمباراة طاجيكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني لكرة القدم غداً تدريبه الرئيسي استعداداً للقاء طاجيكستان في دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا، والتي يستضيفها استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة الساعة الثامنة (توقيت الإمارات) مساء الأحد المقبل. وتواصلت تحضيرات الأبيض بعد مباراة الجولة الأخيرة في المجموعات أمام منتخب إيران، حيث حرص الجهاز الفني على دراسة كل الأمور المتعلقة بالمواجهة المقبلة من أجل تعزيز الروح القتالية في الأداء، وزيادة التناغم والانسجام بين اللاعبين في الملعب، وصولا لتحقيق التطلعات بالحصول على بطاقة التأهل للدور القادم.

من جهته يُعقد الساعة 11:30 صباح غد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بحضور مدرب المنتخب باولو بينتو واللاعب خالد الهاشمي وذلك في المركز الإعلامي الرئيسي في منطقة مشيرب.