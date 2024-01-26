اخبار الرياضه

الامارات | الرياضي يواجه أهلي طرابلس في نصف نهائي "سلة دبي"

0 نشر
جوني جبور - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضي يواجه أهلي طرابلس في نصف نهائي "سلة دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب حامل اللقب الرياضي اللبناني، موعداً يوم غدٍ، مع أهلي طرابلس الليبي، في نصف نهائي بطولة دبي الدولية لكرة السلة، عقب فوز الرياضي اليوم على مواطنه هومنتمن بنتيجة (103-85)، في مباراة جمعتهما، لحساب الدور ربع النهائي في البطولة المقامة حالياً على صالة نادي النصر بدبي. وحجز أهلي طرابلس بدوره مقعده بفوزه على أهلي بنغازي بفارق 21 نقطة وبنتيجة (88-67).

ولم يجد الرياضي صعوبة في تجاوز هومنتمن، بعد أن أحكم الرياضي قبضته على الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الثالث (21-17 و31-21 و26-18)، فيما لم يشفع للاعبي هومنتمن نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (29-25) التي لم تكن كافية بالعودة بنتيجة المباراة.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا