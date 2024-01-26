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الكرخ يتقدم في كأس العراق تحت أنظار هيثم شعبان

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ياسر رشاد - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكرخ العراقي، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس العراق، بعد تحقيق الفوز على فريق الرمادي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم، في وجود هيثم شعبان المدير الفني الجديد للفريق. 

ووصل هيثم شعبان، إلى العراق قبل يومين فقط وتولي مهمة تدريب الفريق، والترحيب به من قِبل مجلس إدارة النادي واللاعبين. 

وكان هيثم شعبان يتولى تدريب الداخلية، قبل أن يوافق على العرض العراقي، ليخطو خطوة جديدة في مسيرته ويعمل في الدوري العراقي، بعد أن كتب لنفسه شهادة نجاح سابقة من خلال العمل في .

وكان هيثم شعبان حقق إنجازا مع نادي سيراميكا كليوباترا، وقادهم للتأهل إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخهم، من الموسم الأول له مع الفريق.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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