أعضاء مجلس الزمالك فى غرفة الملابس لتهنئة اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - بعد التأهل لنهائي كأس تحدي دبي

الجمعة 26/يناير/2024 - 07:32 م 1/26/2024 7:32:38 PM

حرص أحمد خالد حسانين عضو المجلس ورئيس البعثة في الإمارات، و الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وعمرو أدهم ومحمد طارق عضوي مجلس إدارة النادي على التوجه لغرفة ملابس الأبيض عقب نهاية لقاء الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي لتهنئته اللاعبين بعد الفوز باللقاء.

وأشاد أعضاء مجلس إدارة النادي بالأداء الرجولي للاعبين، والروح القتالية في المباراة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.