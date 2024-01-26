الهلال السعودي يبدأ استعداداته لكأس موسم الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم التدريب الجماعي اليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024، بعد إجازة قدمها المدير الفني البرتغالي خورخيجيسوس للاعبيه.

بدأ التدريب باللياقة البدنية في صالة الألعاب الرياضية، مع تدريب اللياقة البدنية باستخدام الكرة،والتي بالإضافة إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء وإرسال الكرة العرضية، فرضت عقوبات فنية على اللاعبين أثناء التدريب.

وحقق فريق الكرة بنادي الهلال، فوزًا عريضًا على الأهلي البحريني بنتيجة (6-1)، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم (الأربعاء)، والتي كانت مغلقة عن وسائل الإعلام.

ويستعد الهلال لخوض منافسات بطولة كأس موسم الرياض، حيث يلتقي بنظيره إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في 29 يناير، ثم يواجه الهلال نظيره النصر، في 8 فبراير، حيث تقام مباريات البطولة الودية على ملعب (المملكة أرينا).