كلوب يكشف السبب وراء رحيله عن ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي رحيله مع نهاية الموسم الجاري.



وكشف يورجن كلوب السبب الحقيقي وراء اتخاذه قرارًا بالرحيل عن ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن"، حيث قال: "بالطبع، أنا بصحة جيدة، فقط عدد قليل من المشكلات الصغيرة، لا شيء يجب على أي شخص أن يقلق بشأنه".

وتابع: "لقد تحدثت مع النادي بالفعل في نوفمبر، العمل الذي أقوم به يراه الناس من الخارج".

وأضاف المدرب الألماني: "عندما أكون على خط التماس أو في التدريب، لكن غالبية الأشياء تحدث حول هذه الأشياء، هذا يعني أن الموسم يبدأ، وأنك تخطط بالفعل للموسم المقبل".

وأكمل: "لقد جلسنا من أحل مناقشة التعاقدات المحتملة والمعسكر الصيفي وخطر ببالي أنني لم أكن متأكدًا من أنني سأبقى هنا بعد الآن".

وأوضح كلوب: "بالتأكيد، تفاجأت حيث فكرت في ذلك بنفسي ثم بدأت أفكر في الأمر وبالطبع، كان الموسم الماضي صعبًا للغاية".

وأكمل: "فور إدراكي مبكرًا بإن الفريق يمتلك فئة عمرية فائقة وإمكانيات هائلة، لذلك يمكنني أن أبدأ بالتفكير في نفسي مرة أخرى، وكانت تلك هي النتيجة، أعتقد أن هذا قرار صحيح بنسبة 100%".