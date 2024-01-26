موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بكأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة من العيار الثقيل، حيث يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الكوري الجنوبي، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس آسيا قطر 2024.



ويواصل المنتخب السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني استعداداته لمباراة كوريا الجنوبية.

واستطاع الأخضر السعودي الوصول لدور ال 16 من كأس آسيا، بعدما جاء على رأس مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين أمام عمان وقيرغيزستان والتعادل أمام المنتخب التايلاندي بدون أهداف.

ويرغب مانشيني في تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية والوصول لدور الثمانية من البطولة، بعدما طالبت الجماهير السعودية بضرورة المنافسة بقوة على لقب البطولة.

السعودية وكوريا الجنوبية.. موعد المباراة

تقرر انطلاق مباراة المنتخب السعودي أمام كوريا الجنوبية في تمام السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، والتي يتوقعها الكثير بإنها تتسم بالإثارة والمتعة والندية.

القنوات الناقلة لموقعة السعودية وكوريا الجنوبية

حصلت عدد من القنوات على حقوق بث مباراة السعودية أمام كوريا الجنوبية، حيث ستُذاع المواجهة المحتملة عبر شبكة قنوات "bein sports" القطرية، بجانب قناة الكأس القطرية، وأيضًا شبكة قنوات "ssc" السعودية.