الامارات | السوبر «الإماراتي القطري» ينطلق أبريل المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أمس اللجنة المنظمة لكأس السوبر الإماراتي القطري إطلاق البطولة المشتركة بين الإمارات وقطر «درع السوبر»، و«كأس السوبر». جاء ذلك في مؤتمر صحافي أقيم في فندق ماندارين أورينتا الدوحة بقطر، حيث وقع الاتفاقية كل من: عبدالله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة، ومحمد السويدي نائب رئيس الاتحاد القطري نائب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة في أبريل المقبل، وسيكون الحدث الأول من خلال كأس السوبر القطري الإماراتي، الذي يجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر والشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات، وستقام المباراة في 12 أبريل المقبل بالدوحة.

أما الحدث الذهبي الثاني فسيكون درع السوبر الإماراتي القطري، وسيجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين مع الدحيل بطل دوري نجوم قطر، وستقام المباراة في دبي في 13 أبريل المقبل.

. كأس السوبر يقام في الدوحة 12 أبريل بين العربي والشارقة.

. درع السوبر يقام في دبي 13 أبريل بين شباب الأهلي والدحيل.