الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات أمام الحبتور في «فضية البولو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، فريق «الإمارات» أمام نظيره «الحبتور»، في مباراتهما الثالثة ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس دبي الفضية للبولو (20 جول)، التي تقام على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى السبت المقبل، فيما يلتقي فريقا «بنجاش» و«ذئاب دبي» في الدور نفسه.

وتحدد المباراتان ملامح البطل، إذ يتصدر فريق الحبتور البطولة بانتصارين حققهما على حساب «بنجاش» و«ذئاب دبي»، وأصبحت في جعبته أربع نقاط، أما فريق «الإمارات» فقد جمع نقطتين من فوز واحد على فريق «ذئاب دبي»، بينما خسر مباراته الأخيرة أمام «بنجاش».

وتخضع المباراة الأولى بين فريقي «الإمارات» و«الحبتور» لحسابات عدة، في مقدمتها أنه في حالة فوز «الحبتور» وصدارته جدول الترتيب، فإنه سيصعد مباشرة إلى نهائي الكأس، وينتظر المتأهل لملاقاته، أما في حالة خسارته وحصوله على المركز الثاني، فإنه سيلعب مع صاحب المركز الثالث في الدور قبل النهائي.

في المقابل، إذا فاز فريق الإمارات فسيصل إلى النقطة الرابعة، ويضمن المركز الثاني، واللعب في قبل النهائي على الأقل، إذ يمتلك أيضاً فرصة الصدارة والتأهل للمباراة النهائية.

ويمثل فريق «الإمارات» سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفدريكو وبوتوبسكي ولوكاس مونتيفيرد وتوماس بيريزفورد، أما فريق «الحبتور» فيضم محمد الحبتور، ومعه كل من أرايا وخوان جوريتش وبوتيستا.

وفي المباراة الثانية، سيلعب «بنجاش» و«ذئاب دبي» في مباراة مهمة للفريقين، إذ يدخل الأول المباراة من أجل الفوز ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، حتى يضمن بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، بينما يحاول فريق الذئاب الفوز ليضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال جمع أول نقطتين ثم المنافسة على بطاقة في الدور قبل النهائي، ويضمد جراحه بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بنتيجة مباراته مع فريق «الحبتور».

وسيقود فريق «بنجاش» نجمه حيدر بنجاش، ومعه كل من فاكوندو كيلي وتوماس لورينت الفريدو كابيللا، فيما يقود فريق «ذئاب دبي» حبتور الحبتور ومعه سنتياغو لابورد وفليكس اسين وبنيامين بانيلو.

مواجهتا اليوم

«الإمارات» - «الحبتور»

«بنجاش» - «ذئاب دبي»