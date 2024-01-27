الامارات | الزمالك يحجز مكانه في نهائي كأس دبي للتحدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز فريق الزمالك المصري بطاقة المباراة النهائية لكأس دبي للتحدي، وذلك بعد الفوز أمس، على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 2-2، والتي أقيمت على استاد آل مكتوم في نادي النصر في دبي. وتقدم الزمالك في النتيجة في الشوط الأول بهدفين سجلهما محمد الونش ومحمود شيكابالا، ولكن الرجاء عادل النتيجة في الشوط الثاني من ركلتي جزاء عن طريق يسري بورزوق.

بدأ الشوط الأول سريعاً من الزمالك الذي نجح في إحراز هدفين في أول ست دقائق، الأول عن طريق محمد الونش في الدقيقة الثانية من رأسية متقنة مستغلاً عرضية من كرة ثابتة لقائد الفريق شيكابالا أسكنها الونش في المرمى. وبعدها بأربع دقائق فقط وسّع الزمالك الفارق، من خلال شيكابالا، من انفراد بالمرمى، وبطريقة مميزة.

وبعد 15 دقيقة بدأ الرجاء في امتلاك الكرة ومحاولة تقليص النتيجة، وكثف محاولاته، لكن دون الوصول إلى مرمى الزمالك، الذي تراجع بشكل كبير عقب إحراز الهدفين، واعتمد على الهجمات المرتدة. وكانت أخطر هجمات الرجاء في الدقيقة 43 من هجمة منظمة وصلت إلى داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة ارتطمت بالقائم وخرجت من الملعب.

وفي الشوط الثاني حاول الرجاء المغربي العودة في النتيجة، وتأتى له ذلك، بإحراز هدفين عن طريق ركلتي جزاء أحرزهما يسري بورزوق، الأول جاء في الدقيقة 67، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 89، وسط اعتراضات كثيرة من لاعبي الزمالك، لكن حكم اللقاء أصرّ على احتساب ركلتي الجزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي.

وابتسمت النتيجة للزمالك في ركلات الترجيح، حيث فاز بنتيجة (4-2)، بفضل تألق حارسه محمد عواد، ليصعد إلى المباراة النهائية التي تقام يوم غدٍ، ويقابل فيها الفائز من لقاء الأهلي السعودي وووهان ثري تاونز الصيني، والذي يُقام اليوم.

وحضر المباراة جمهور غفير، خصوصاً من قبل أنصار الزمالك، إلى جانب أيضاً حضور عدد من مشجعي الرجاء المغربي، حيث ظل كل جمهور يشجع فريقه بحماسة طوال فترات المباراة.

. الزمالك يلتقي في النهائي يوم غدٍ، الفائز من لقاء الأهلي السعودي وووهان الصيني.