الامارات | الشناوي يغيب عن الملاعب 3 أشهر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري خضوع محمد الشناوي، حارس مرماه لجراحة في ألمانيا عقب التعرض للإصابة في الكتف، خلال مواجهة منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، المقامة حالياً في ساحل العاج، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي المصري، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن «الشناوي انتهى من عملية المنظار التي خضع لها في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلورين هاستر، والمتخصص في إصابات الكتف، بعد الإصابة التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية».

وأضاف أنه قام بالاطمئنان على نجاح العملية، والتحدث مع الطبيب الألماني وحارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بعد العملية، خصوصاً بعدما تأكد أن فترة غيابه ثلاثة أشهر، سيعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب المصري على المستويات كافة.