الامارات | العين يواجه التعاون السعودي ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق العين ثانية تجاربه الودية مساء اليوم على استاد خليفة في مواجهة التعاون السعودي، ضمن تحضيرات العين لثمن نهائي أبطال آسيا أمام ناساف الأوزبكي في فبراير المقبل، وكذلك للمسابقات المحلية. وستكون الأنظار خلال اللقاء الودي مسلطة على صانع ألعاب العين، الباراغوياني كاكو الذي سيواجه زملاءه السابقين في التعاون، كونه انتقل من النادي السعودي إلى العين بداية الموسم الحالي. وكان كاكو شارك مع الفريق السعودي في مباراة ودية أمام العين قبل عامين وانتهت بفوز التعاون 2-1. ويعود العين إلى التدريبات صباح غد على أن يؤدي التجربة الودية الثالثة (الأخيرة) في مواجهة الأخدود السعودي الجمعة المقبل. وكان العين فاز في الودية الأولى على ظفار العماني بثلاثية نظيفة.