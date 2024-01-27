موعد مباراة أنجولا وناميبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - صدام كروي من العيار الثقيل، وذلك حين يلتقي منتخب أنجولا مع نظيره منتخب ناميبيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ووصل منتخب أنجولا لهذا الدور الـ16 من خلال تصدر المجموعة الرابعة بجمع 7 نقاط عن طريق الفوز بثنائية نظيفة على بوركينا فاسو، والفوز على موريتانيا بثلاثة أهداف لهدفين، ثم التعادل مع الجزائر بهدف لمثله.

بينما تأهل منتخب ناميبيا بعدما حل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط في المجموعة الخامسة، بفوز بنتيجة هدف نظيف على تونس ثم الخسارة برباعية نظيفة أمام جنوب إفريقيا والتعادل مع مالي بدون أهداف.

موعد مباراة أنجولا وناميبيا اليوم في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة اليوم السبت 27 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت السعودية، على استاد "السلام" بمدينة بواكي بكوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة أنجولا وناميبيا اليوم في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا

تذاع المباراة عبر قناة "bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في إفريقيا والشرق الأوسط.

معلقين مباراة أنجولا وناميبيا اليوم في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا

يعلق على المباراة كل من طارق الأدور ومحمد مبروكي.