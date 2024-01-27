اخبار الرياضه

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الإمارات الودية والتشكيل المتوقع

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي،  لخوض مباراة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي أمام نظيره منتخب الإمارات، في إطار منافسات دورة دبي الدولية الودية.

 

منتخب مصر يشارك في البطولة الودية بمدينة دبي في الإمارات بجانب منتخبات وقطر والإمارات والعراق.

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الإماراتي، في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن تنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

 

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام الإمارات اليوم

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وأحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة ومحمود جهاد ومحمود صابر.

في الهجوم: مصطفى سعد ، أسامة فيصل، أحمد عاطف قطة.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا