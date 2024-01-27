موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الإمارات الودية والتشكيل المتوقع

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي، لخوض مباراة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي أمام نظيره منتخب الإمارات، في إطار منافسات دورة دبي الدولية الودية.

منتخب مصر يشارك في البطولة الودية بمدينة دبي في الإمارات بجانب منتخبات السعودية وقطر والإمارات والعراق.

وتنطلق مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الإماراتي، في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن تنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام الإمارات اليوم

في حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس وحسام عبدالمجيد ومحمد طارق وأحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة ومحمود جهاد ومحمود صابر.

في الهجوم: مصطفى سعد ميسي، أسامة فيصل، أحمد عاطف قطة.