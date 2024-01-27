تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام أوجسبورج.. ثلاثي يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، علي نظيره فريق أجسبورج، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي، والتي تجمعهما علي إستاد امبولس أرينا معقل أجسبورج.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام أوجسبورج

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - ماتيس دي ليخت- جورتيسكا.

خط الوسط: جمال موسيالا - جيريرو - جوشوا كيميتش.

خط الهجوم: كومان- هاري كين - ليروي ساني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد اوجسبورج اليوم بالدوري الألماني

من المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد اوجسبورج في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

ترتيب بايرن ميونخ و أوجسبورج بالدوري الألماني

بايرن ميونخ يدخل اللقاء وهو فى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الالمانى برصيد 44 نقطة، بعد 18 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدورى.

بينما فريق أوجسبورج يدخل اللقاء فى المركز العاشر برصيد 21 نقطة، بعد 18 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدورى الالمانى