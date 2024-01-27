إصابة جديدة تضرب نجم الاهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واشتكى في الساعات الماضية كريم نيدفيد نجم وسط المارد الأحمر من آلام في الركبة، وأثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته برشح يمنعه من الإلتحاق بمعسكر الفريق في الإمارات.

اقرأ أيضًا: بعد رفض العرض الأول.. الاتحاد الجزائري يستغل المقربين للضغط على زيدان

وكان نيدفيد قد أصيب في الأسابيع الأخيرة ن إصابة عضلية تسببت في خضوعه لتدريبات تأهيلية قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية مرة أخرى.

ولم يشارك نيدفيد سوى في مباراة واحدة فقط بعد عودة من الإعارة في صفوف مودرن فيوتشر مع القلعة الحمراء.