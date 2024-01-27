حسام حسن: والله لو هنخسر نهائي أمم إفريقيا محمد صلاح ميرجعش

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف حسام حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه فى سفر محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي من أجل تلقي العلاج من العضلة الخلفية، بعد الإصابة التي تعرض لها مع الفراعنة أمام منتخب غانا ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا.

وكان مسؤولو منتخب مصر قد أكدوا أن محمد صلاح سيعود لمنتخب مصر عندما يتم شفاءه من الإصابة خلال الفترة المقبلة، على أن يعود لمباراة نصف النهائي حال وصول الفراعنة.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال حسام حسن: "والله لو هنخسر النهائي محمد صلاح ميرجعش، ده حق اللاعبين اللي تعبوا طوال البطولة، أنا بتكلم في الأصول في الكورة ومنتخب مصر، شرف لأي لاعب التواجد في منتخب بلده."

وأضاف حسام: "المفروض يا صلاح تكون موجود مع المنتخب حتى لو مش هتلعب.. ربنا يوفقك فى ليفربول وهنا فى مصر عندنا رجالة ولا نشعر بوجود مشكلة فى غيابه لأن لدينا لاعبين مميزين فى كل المراكز. "