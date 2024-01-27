الامارات | البوسعايدي والوحيشي يقودان "نسور قرطاج"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تكليف أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي لقيادة المنتخب الوطني مؤقتاً حتى التعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل جلال القادري إثر الخروج المبكر من دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

وقال الاتحاد التونسي في بيان على فيسبوك: "تم اليوم رسمياً إنهاء مهام المدرب الوطني والمدربين المساعدين والمعدين البدنيين للمنتخب الوطني للأكابر نتيجة لسوء المردود والخروج من الدور الأول من كأس أفريقيا للأمم ولعدم تحقيق الأهداف التعاقدية المتفق عليها".

وأضاف "تقرر تكليف المدربين أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي بقيادة المنتخب الوطني إلى حين تعيين مدرب وطني جديد".

وقرر الاتحاد كذلك تشكيل لجنة فنية "تضم لاعبين دوليين قدامى من المشهود لهم بالكفاءة لاقتراح المدرب الوطني الجديد".

وتعادلت تونس سلبياً مع جنوب أفريقيا لتتذيل المجموعة الخامسة بنقطتين بعدما استهلت البطولة المقامة في ساحل العاج بخسارة مفاجئة من ناميبيا قبل التعادل مع مالي.

وسجلت تونس هدفاً واحداً في ثلاث مباريات لتحقق أسوأ سجل هجومي لها منذ عام 2002 حين غادرت من دور المجموعات دون تسجيل أي هدف.

وودعت تونس البطولة من دور المجموعات لأول مرة منذ عام 2013.