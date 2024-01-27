موعد مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز في كأس دبي للتحدي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق أهلي جدة السعودي، لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع فريق وهان ثري تاونز الصيني، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب آل مكتوم بنادي النصر ضمن مباريات الدور نصف النهائي في كأس دبي التحدي.

موعد مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع فريق الزمالك، والذي حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد التفوق على فريق الرجاء المغربي بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.