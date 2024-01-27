كل ما تريد معرفتة عن مواجهات الدوري الايطالي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الكالتشو الايطالي، في كل مكان موعد مع مواجهة الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الايطالي اليوم، مواجهة مرتقبة تجمع بين فريق يوفينتوس ومظيره إمبولي على ملعب أليانز ستاديوم.

موعد مباراة يوفينتوس وإمبولي في الدوري الإيطالي

ويلتقي يوفنتوس وإمبولى، بالجولة الـ 22 من بطولة الدوري الايطالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب "أليانز ستاديوم.

تشكيل يوفينتوس المتوقع

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: فيديريكو جاتي، جليسون بريمر، أليكس ساندرو، أندريه كامبياسو.

الوسط: وستون ماكيني، هانس نيكولاسي، أدريان رابيو.

الهجوم: فيليب كوستيتش، فيدريكو كييزا، دوسان فلاهوفيتش.

تشكيل إمبولي المتوقع

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، ناثان برناردو دي سوزا، ليو أوستيجارد.

الوسط: أندريه أنجويسا، ستانيسلاف لوبوتكا، إليف إيلماس.

وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو، فيكتور أوسيمين، خفيتشا كفارتسخيليا.

ويتواجد يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 52 نقطة متقدما على الإنتر الوصيف برصيد 51 نقطة مع مباراة أقل للأخير، فيما يأتي إمبولى فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير بمسابقة الكالتشيو برصيد 16 نقطة.

مواجهة ميلان وبولينا الليلة

يستضيف فريق ميلان نظيره بولونيا، مساء اليوم، في المواجهة التى ينتظرها عشاق الكالتشو بالجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الايطالي.

التشكيل المتوقع لميلان

في حراسة المرمي: سومر.

في خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني ودارميان.

في خط الوسط: باريلا، هاكان، مخيتاريان، ديماركو.

في خط الهجوم: تورام ولاوتارو مارتينيز.

موعد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الايطالي

وتقام مباراة ميلان وبولونيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، يستضيف ميلان منافسه بولونيا، على ملعب "سان سيرو"، فى الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

ويأتي فريق ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 45 نقطة جمعها من الفوز في 14 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 38 هدفًا وتلقي 21، خلف فريقى يوفنتوس وإنتر ميلان على الترتيب.

وحقق فريق ميلان مؤخرا فوزا قاتلا على نظيره أودينيزى، بنتيجة 3-2، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجارى 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الايطالي

وتذاع مباراة يوفنتوس وامبولي الليلة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وعلى قنوات "أبوظبي الرياضية" وعلى وجه التحديد ستذاع مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو على شاشة قناة AD SPORTS Premium 1.