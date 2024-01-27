الامارات | البطائح إلى نهائي دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق البطائح على كلباء 6-4 في المباراة التي اقيمت أمس ضمن منافسات نصف النهائي لمرحلة (البلاي اوف) لكرة قدم الصالات ليتفوق بمجموع المباراتين 7-4، بعد فوزه في الاولى بهدف نظيف، وتأهل لخوض المباراة النهائية مع خورفكان والتي ستقام ذهابا في 30 الجاري، وإيابا لم يحدد توقيتها بعد.

وسجل اهداف البطائح محمد عبيد (هدفين)، وعبدالقادر الحاج (هدفين)، وعبدالله الفلاسي ولاعب كلباء عمر بالحاج خطأ في مرماه، بينما سجل لكلباء حمد البلوشي (هاتريك) وحمد الزعابي.